IMSS alerta sobre enfermedad del sueño

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertaron a personas con problemas de sueño, que se despiertan frecuentemente por sensación de asfixia y ronquidos, para que busquen atención médica oportuna, ya que pueden padecer apnea obstructiva del sueño.

Esta enfermedad se caracteriza por la obstrucción parcial o completa de la vía aérea mientras se duerme, provocando que el paciente se despierte varias veces en una hora por falta de aire.

En México el principal factor para desarrollar apnea obstructiva del sueño es el sobrepeso y la obesidad, ya que se acumula grasa en el cuello, que aunado a la flacidez en los músculos durante las horas de sueño, facilita el colapso parcial o total de la vía aérea mientras se duerme.

Esta condición provoca que la persona ronque, se despierte con sensación de asfixia, no descanse bien y se sienta cansada durante el día.