IMSS-Bienestar eleva 60 % consultas de especialidad

El IMSS-Bienestar registró un incremento de 60 por ciento en las consultas de especialidad en los 24 estados que forman parte del sistema, informó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien contrastó este resultado con el crecimiento de 20 por ciento registrado en las entidades que mantienen sus servicios estatales de salud.

Durante la conferencia matutina del martes, la mandataria sostuvo que el aumento refleja una mayor capacidad de atención médica, aunque reconoció que todavía existen áreas por mejorar. Señaló que actualmente hay más medicamentos, médicos especialistas y servicios disponibles para la población sin seguridad social.

El dato forma parte de un crecimiento general de la atención en las instituciones públicas. De acuerdo con cifras presentadas por el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, entre enero y julio de 2026 se otorgaron más de 101 millones de consultas de primer nivel en el IMSS, Issste e IMSS-Bienestar, 28 por ciento más que en el mismo periodo de 2022.

En consultas de especialidad se contabilizaron 31.7 millones, mientras que las cirugías alcanzaron un millón 887 mil 853 procedimientos, un aumento de 30 por ciento respecto a 2022.

Destaca avances en salud

Sheinbaum también destacó que actualmente operan 32 nuevos hospitales como parte del fortalecimiento de la infraestructura pública de salud. El Gobierno Federal ha planteado que la ampliación de infraestructura y equipamiento permita atender la demanda de población que no cuenta con seguridad social.

El crecimiento de los servicios ocurre mientras el IMSS-Bienestar continúa su proceso de consolidación como el sistema encargado de brindar atención médica gratuita a personas sin seguridad social. En 2025, el Gobierno Federal anunció una inversión de 21 mil millones de pesos para 2025, 2026 y 2027 destinada, entre otros objetivos, a la adquisición de equipo, modernización y construcción de hospitales, así como a la contratación de personal médico y de enfermería.

Sheinbaum cuestiona retiro de visas de EU

En otro tema, la presidenta rechazó que el retiro de visas estadounidenses a ciudadanos mexicanos deba interpretarse como un asunto entre gobiernos.

Afirmó que, de acuerdo con la información que ha recibido, las decisiones corresponden a una relación individual entre los solicitantes y las autoridades estadounidenses, y aseguró que su administración no ha solicitado información sobre cuántas visas han sido revocadas ni las razones específicas.

Farías Laguna podría ser trasladado a México

Sheinbaum confirmó además que existen indicios de que el contralmirante Fernando Farías Laguna, detenido en Argentina y señalado por autoridades mexicanas por su presunta participación en una organización dedicada al huachicol fiscal, podría ser trasladado a México.

Explicó que la Secretaría de Relaciones Exteriores participa en el proceso y que la Fiscalía General de la República será la encargada de proporcionar mayores detalles sobre el procedimiento.

Niega participación de Andy en caso de huachicol fiscal

Más adelante, la mandataria federal descartó abrir indagatorias contra Andrés López Beltrán tras la cancelación de su visa estadounidense, al sostener que el hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, no está involucrado en un tema de huachicol fiscal.

Sheinbaum Pardo sostuvo que “no estuvo (involucrado) y como lo mencioné el viernes, desde nuestro punto de vista, este es un asunto político. No tiene que ver con otros temas”.

Ello luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que López Beltrán no está involucrado en un tema de huachicol fiscal y rechazó que esta haya sido la razón para cancelar su visa estadounidense.

Adicionalmente, acusó que “como la oposición no tiene proyecto de nación, no hay argumentos para convencer a la gente, utilizan esto para atacar al proyecto que representamos”.

“Se le quita la visa, él decide hacerlo público con una carta y ya viene la andanada del conservadurismo, de la derecha, de los comentócratas, de los medios”, expresó.