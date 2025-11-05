IMSS e Issste presentan avances en unidades

El IMSS y el Issste presentaron avances en la construcción de clínicas de salud, así como en programas como Vive Saludable, Vive Feliz que ha arrojado múltiples enfermedades en las infancias como obesidad, sobrepeso, desnutrición, caries y agudeza visual.

Martí Batres, titular del Issste, informó que ya se puso en operación la nueva unidad de medicina familiar en Nochixtlán, Oaxaca, y destacó avances en la obra de construcción del nuevo hospital regional del estado.

Destacó el abasto de medicamentos en el Centro Nacional de Distribución que administra Birmex: “Hay actualmente casi 48 millones de piezas de medicamentos que se van renovando cada mes”.

También mencionó la atención a las personas damnificadas por las recientes lluvias en Hidalgo, donde se les atendió en náhuatl.

Zoé Robledo, director del IMSS, resaltó la estrategia Vive Saludable, Vive Feliz que se realiza en las escuelas primarias públicas, en las que se han valorado a seis millones de niñas y niños.