IMSS fortalecerá su red hospitalaria

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, informó que se avanza en una de las estrategias de fortalecimiento de infraestructura médica más importantes de su historia, con la construcción y puesta en operación de 47 hospitales durante el gobierno de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo. De ellos, siete ya operan y 21 se encuentran en proceso de construcción, mientras que 10 abrirán durante los próximos 10 meses.

Durante su participación en la conferencia de prensa en Palacio Nacional, Zoé Robledo destacó que estas obras representan mucho más que nuevas edificaciones, ya que permitirán ampliar el acceso a servicios especializados en regiones donde la capacidad instalada resultaba insuficiente o donde la población enfrentaba largos traslados para recibir atención médica.

Estados en los que construirán hospitales

Indicó que los nuevos hospitales incrementarán significativamente la capacidad de atención en estados como Guanajuato, Sonora, Hidalgo, Baja California, Yucatán, Coahuila, Estado de México, Nuevo León, Morelos, Zacatecas, Sinaloa, Baja California Sur, Oaxaca, Aguascalientes, Colima y Michoacán.

Refirió que entre los proyectos destacan los Hospitales Generales Regionales (HGR) de Santa Catarina, Nuevo León; Oaxaca; Los Cabos, Baja California Sur; Culiacán, Sinaloa; Saltillo, Coahuila y Guadalupe, Zacatecas, que incorporarán cientos de camas, decenas de especialidades médicas y equipamiento de alta tecnología.

Mejorarán servicios

El director general del IMSS subrayó que las nuevas unidades contarán con servicios que históricamente no estaban disponibles en varias regiones del país, entre ellos quimioterapia, hemodiálisis, terapias intensivas, resonancia magnética, tomografía, salas de hemodinamia y aceleradores lineales para tratamiento de cáncer.

Resaltó la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional en la construcción de ocho hospitales estratégicos, lo que ha permitido acelerar los trabajos y garantizar estándares de calidad y eficiencia.

Zoé Robledo detalló que el Hospital General de Zona (HGZ) de Guanajuato, Guanajuato, beneficiará a más de 245 mil derechohabientes con 120 camas y 23 especialidades; mientras que el de Navojoa, Sonora, se construye en beneficio de 87 mil usuarios, tendrá 164 camas y 29 especialidades.

El HGZ de Tula de Allende, Hidalgo, dará servicio a más de 130 mil personas con 298 camas y 36 especialidades; el HGR de Ensenada, Baja California, en su segunda etapa contará con un total de 247 camas y 42 especialidades en beneficio de más de 127 mil derechohabientes; y la obra del HGZ de Ticul, Yucatán, beneficiará a más de 34 mil usuarios con 94 camas y 15 especialidades.