IMSS, Gobierno Federal y CDMX fortalecen colaboración

Autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de los gobiernos federal y de la Ciudad de México se reunieron en las instalaciones de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS) para fortalecer la colaboración en el marco de los preparativos para el Mundial de Futbol e impulsar el deporte para promover la salud y evitar enfermedades.

A través de un comunicado, el instituto informó que el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, encabezó la reunión y lo acompañaron Alejandra Frausto, secretaria de Turismo de la Ciudad de México; Gabriela Cuevas Barrón, representante de Presidencia para el Mundial; y Eduardo Philippe, jefe de Oficina de la Presidencia para el Mundial.

Además, el encuentro también contó con la presencia de Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS; Iván Camacho Morales, titular de la Unidad de Prestaciones Sociales; Héctor García Antonio, coordinador Técnico de Cultura Física y Deporte; y Pedro Kumamoto Aguilar, secretario general de la CISS.

Aunado a ello, detalló que durante la reunión la comitiva visitó la “Habitación Pelé” del hotel de la CISS, donde se hospedó el futbolista brasileño antes de ganar la Copa del Mundo de 1970.

Agregó que posteriormente, la comitiva del IMSS y el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) del IMSS en CDMX Sur, Luis Rafael López Ocaña, realizaron un recorrido por la Unidad Deportiva Independencia, la cual ofrece una amplia gama de actividades como box, natación, yoga, futbol, voleibol, taek won do, acondicionamiento físico, y programas especializados para personas adultas mayores y con discapacidad.