IMSS reporta nuevo récord de empleo

Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), reportó un nuevo récord de empleo, con más de 22 millones de puestos de trabajo.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 8 de diciembre en Palacio Nacional, Robledo indicó que en noviembre pasado se crearon más de 48 mil nuevos empleos.

“Es el registro más alto desde que se tiene historia y registro en el IMSS. En términos del mes, en el mes de noviembre se crearon 48 mil 595 nuevos empleos solamente en el mes de noviembre del 2025; esto significa que en lo que va del 2025 ya se han creado 599 mil, casi 600 mil puestos de trabajo que representa una tasa anual de crecimiento del 2.7 %”, expuso el director del IMSS.

Indicó que de noviembre del año pasado al de este 2025, son 194 mil 130 nuevos empleos, una tasa anual de 0.9 %.

Explicó que el salario base de cotización alcanzó los 624.9 pesos diarios, lo que significa un incremento, en los últimos 12 meses, de 7 % para los trabajadores afiliados al Seguro Social.

Del total de puestos de trabajo, de los más de 22 millones, el director del IMSS mencionó que el 86.7 % son empleos permanentes, que equivale a 19.8 millones empleos más estables. “La cifra es la más alta considerando cualquier mes en la historia del Seguro Social”.

Puestos de trabajo

Expuso que el pasado 4 de diciembre, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó la Medición Trimestral de los Puestos de Trabajo y sus Remuneraciones, en la que destaca que en el segundo trimestre de 2025 los puestos de trabajo remunerados registraron 40 millones, lo que representa un incremento de 600 mil, respecto al primer trimestre del año con 39.4 millones, es decir, un crecimiento anual del 1.3 %.

Además de que en el segundo trimestre las remuneraciones registraron 298 mil 061 millones de pesos más, es decir, 6.5 % de crecimiento anual, respecto al primer trimestre del año.

Puntualizó que la calidad del empleo se refleja en que el salario de cotización es de 624.9 pesos diarios, lo que significa un incremento en los últimos 12 meses de 7 % para los trabajadores afiliados al IMSS. Explicó que con el aumento al salario mínimo que anunció la presidenta de México, el cual será a partir del 1 de enero de 2026 de 315.04 pesos diarios a nivel general y de 440.87 pesos diarios en la frontera norte, el salario base de cotización seguirá creciendo.