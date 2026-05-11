Inaceptable la respuesta iraní a propuesta de paz

Donald Trump consideró “totalmente inaceptable” la respuesta de Irán a la propuesta de paz de Estados Unidos.

“Acabo de leer la respuesta de los llamados ‘representantes’ de Irán. No me gusta, ¡totalmente inaceptable!”, escribió el mandatario en su red social Truth Social.

La declaración de Trump se produce después de que Irán presentara su respuesta a la propuesta de Estados Unidos para la resolución de la guerra en Medio Oriente.

Aunque oficialmente no se han dado a conocer detalles, The Wall Street Journal (WSJ) señaló, citando a fuentes informadas, que en su respuesta Irán se declara dispuesto a suspender el enriquecimiento de uranio, pero por un periodo menor a los 20 años que reclama Estados Unidos. Teherán rechaza desmantelar sus instalaciones nucleares.

Al mismo tiempo, Irán pide de que el uranio transferido le será devuelto si las negociaciones fracasan o Estados Unidos abandona el acuerdo más adelante.

Irán, siempre según el WSJ, propone poner fin a los combates y la reapertura gradual del Estrecho de Ormuz al tráfico comercial, conforme Estados Unidos levante su bloqueo a los barcos y puertos iraníes.

Trump había dicho antes en Truth Social que Irán lleva “golpeteando” casi medio siglo a Estados Unidos pero “no se reirá más” de su país.