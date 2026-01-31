“Inaceptables”, intentos de violar los derechos: CNN

Tras la detención del periodista Don Lemon por parte de agentes federales estadounidenses, en relación con una manifestación antiinmigratoria en Minnesota, la cadena CNN dijo que “son inaceptables” los intentos del Departamento de Justicia de violar los derechos establecidos en la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Ayer viernes, el excolaborador de la cadena y otras tres personas que estaban presentes durante la protesta en la Iglesia Cities en St. Paul, fueron arrestados por agentes federales en Los Ángeles, donde estaba cubriendo los Premios Grammy; la detención fue confirmada por la fiscal General de EE. UU. Pam Bondi, a través de redes sociales.

Al respecto, CNN emitió un comunicado en el que afirmó que “la detención por parte del FBI de nuestro antiguo colega Don Lemon plantea cuestiones profundamente preocupantes sobre la libertad de prensa y la Primera Enmienda”. Lemon fue despedido por la cadena en 2023.