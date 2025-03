Inadmisible abandono en el rancho Izaguirre

El fiscal general de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, calificó como "inadmisible" el que se haya abandonado el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco.

El titular de la FGR señaló que no se puede llegar a un lugar, asegurarlo y después dejar abandonada toda la cadena de custodia.

"En materia procesal, hay algo que se llama la cadena de custodia. Es uno de los elementos procesales de investigación más importantes. La cadena de custodia se establece a partir del momento en que una autoridad toma posesión de un lugar, de una prenda, de un vehículo o detiene a una persona.

"No se puede llegar a un lugar y dejarlo abandonado y luego resulta que quién sabe quién fue el responsable. Eso es inadmisible".

Después de informar que la FGR tomará el caso del rancho de Teuchitlán, confirmó el hallazgo de restos humanos en el lugar. Evadió responder si el lugar era un campo de exterminio o de adiestramiento, ni si podía establecerse cuántas personas murieron allí.

"Sí hay restos humanos, pero no están todavía definidos técnicamente para lo que se necesita establecer un peritaje de esa manera", dijo.

Indicó que la dependencia que dirige tomará el control de la investigación "a partir del momento en que nos terminen de entregar todo lo que les hemos solicitado".

Aseguró que no se cuenta con un dictamen definitivo que establezca con precisión que en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, se realizaron actividades crematorias.

"(La Fiscalía de Jalisco) tampoco cuenta con los análisis físicos y químicos que, en forma directa, vinculan a diversas zanjas con la posibilidad de actividades crematorias que deben haber estado sometidas a temperaturas, entre 800 y mil 200 grados centígrados, lo cual necesariamente debe dejar huellas periciales", explicó.

"Seis meses después, los servicios periciales del estado de Jalisco aún no cuentan con un dictamen definitivo en el que se establezca con precisión la antigüedad y la identidad de los restos encontrados", indicó.

Sin embargo, señaló que no va haber forma de eludir si hubo o no cremaciones en el inmueble, ya que la FGR realizará todas las investigaciones periciales para determinarlo más adelante

Rechaza una "verdad histórica"

Gertz Manero aseguró que en el caso del rancho Izaguirre no habrá una "verdad histórica" como la de Ayotzinapa. El trabajo que hace "es bien hecho" y "bien probado".

"¿La Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz Manero, se comprometería a no darnos otra ´verdad histórica´ como la que tuvimos en Ayotzinapa, en donde una década y todavía no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pasó?", se le preguntó.

"Imagínese lo que pasó con eso. ¡Nombre, pero ni soñarlo! ¡No, no, no! esto va en serio.

"El trabajo que se hace aquí es un trabajo bien hecho, bien probado y que además nosotros lo estamos haciendo público", agregó el titular de la FGR

Policía de Tala, involucrada

A raíz de declaraciones de una de las personas que estuvieron en el rancho, se acusó a miembros de la policía de Tala de coaptarlo y enviarlo al lugar.

Gertz Manero señaló que la información enviada por la Fiscalía de Jalisco establece que hay otros casos donde víctimas señalaron que elementos de la Policía de Tala operaban de esta forma.

- ¿Se puede decir que había colusión?, se le preguntó - obviamente, eso es evidente (...) eso lo dicen los propios testigos, no lo digo yo, respondió.

Detalló que de este caso hay tres policías implicados, el jefe de Policía, que ya está detenido, y dos más que cuentan con orden de aprehensión, pero no han sido detenidos: "no sé por qué no han sido detenidos", cuestionó.

En octubre de 2024 personal de la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas realizó un operativo en la Comisaría de Seguridad Pública de Tala en donde fue detenido un policía relacionado a un caso de desaparición forzada.

Tras la detención del oficial fue puesto a disposición de un juez de control. Agentes de la Fiscalía también buscaban a otros dos miembros policiales, pero no fueron localizados.

El oficial detenido fue vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) después de que elementos de la Guardia Nacional localizaran en septiembre el rancho ubicado en La Estanzuela, Municipio de Teuchitlán.

Donde también fueron detenidos otras 10 personas, y liberados dos hombres, una de las víctimas señaló al cargo policial de trasladarlo al lugar

Identificaciones de sicarios, entre los hallazgos en el rancho

En los hallazgos dentro del rancho Izaguirre, en Teuchitlán, encontraron identificaciones de sicarios que ya fueron detenidos en otras entidades, así lo informó el fiscal general de la República.

"Recientemente la fiscalía de Jalisco nos hizo llegar de otros casos, otras personas que ya están detenidas en distintas entidades", señaló sin especificar nombres de los implicados.

Asimismo, indicó que además de estas identificaciones fueron localizadas huellas y prendas de ropa que miembros del grupo delictivo dejaron en el lugar y fueron suficientes para su vinculación.

Gertz Manero especificó que la Fiscalía estatal también hizo llegar las carpetas de investigación de las personas que estuvieron en el rancho Izaguirre y señaló diversas omisiones de las autoridades estatales.