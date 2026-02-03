Inaugura Claudia último tramo de Tren Interurbano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabezó la apertura del tramo Santa Fe-Observatorio del Tren El Insurgente, con lo que queda concluida la obra ferroviaria que conecta a Toluca con la Ciudad de México en un recorrido de menos de 60 minutos, y que tuvo una inversión total de alrededor de 100 mil millones de pesos (mdp).

“Hoy es un muy buen día porque finalmente inauguramos todo el recorrido del Tren Toluca-Ciudad de México, inauguramos Santa Fe-Observatorio (...) Es una visión completamente distinta, no solamente es un tren que mueve desde Toluca hasta Ciudad de México, sino que además es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar a las zonas populares a un transporte de primer mundo. Es la visión del pasado frente a la visión de la transformación“, destacó en la conferencia matutina Las mañaneras del pueblo, que se realizó en la Cineteca Nacional Chapultepec.

Transporte de primer nivel

La jefa del Ejecutivo explicó que el proyecto ferroviario implicó la atención del pueblo de Santa Fe, que ahora tendrá un sistema de transporte de primer nivel y que además implicó construir un centro cultural en la exfábrica de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, que en la época neoliberal se pretendió vender para construir un desarrollo habitacional por cerca de 10 mil mdp, y que al llegar la Cuarta Transformación se decidió no vender y construir una Escuela Nacional de Artes y Oficios, la Bodega Nacional y la Cineteca Nacional Chapultepec; además del rescate de uno de los manantiales vivos de la capital a través de un puente atirantado. Posterior a la conferencia, encabezó el corte de listón inaugural en la estación Vasco de Quiroga y dio un recorrido de Santa Fe a Observatorio.

Habla sobre ayuda humanitaria a Cuba

En otro tema, la titular del Ejecutivo informó que su gobierno se pondrá de acuerdo con la embajada de Cuba en México para revisar qué tipo insumos y víveres se necesitan para enviarse como parte de la ayuda humanitaria a la isla.

Preguntarle sobre esta ayuda humanitaria que llevarán esta semana Cuba, ¿en qué consiste? ¿Cuántas toneladas? ¿Cuánto tiempo va a ser esta ayuda?, se le preguntó en conferencia de prensa.

“Ya lo vamos a informar, estamos en ese proceso y obviamente poniéndonos de acuerdo con la embajada de Cuba aquí. Saber qué es exactamente lo que necesita. Entonces ya en su momento informaremos a detalle”, respondió.

Este fin de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que esta semana México enviará ayuda humanitaria a la isla.

“En una semana estamos planeando una ayuda humanitaria a Cuba, es una ayuda humanitaria que va a hacer la Marina; de alimentación y otros productos, en lo que resolvemos de manera diplomática todo lo que tenga que ver el envío de petróleo por razones humanitarias”.

En Guaymas, Sonora, la mandataria aseguró que en la reciente llamada con el mandatario Donald Trump, no habló del tema del envío de petróleo a Cuba.