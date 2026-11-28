Como parte del proyecto “Chapultepec: Naturaleza y Cultura”, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró la Bodega Nacional de Arte en la cuarta sección del Bosque de Chapultepec, con un modelo de infraestructura cultural único en América Latina que tendrá bajo su resguardo y conservación 43 mil obras, mismas que representan el 60 por ciento de las 69 mil 555 obras pertenecientes a los acervos de 12 museos del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

“La Bodega Nacional requería una serie de mejoras, de equipos, porque ahí se está guardando el acervo de Bellas Artes, ya finalmente quedó, ya está ahí el acervo (...) Es quizá una de las instalaciones más bellas y más importantes de América Latina, o quizá del mundo”, destacó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

La oposición busca deslegitimar elecciones

En otro tema, la mandataria insistió en que el objetivo de deslegitimar al Instituto Nacional Electoral (INE) de la oposición, ante el escándalo de Guadalupe Taddei Zavala, es para poner en duda las elecciones del 2027.

En su conferencia mañanera de ayer viernes 27 de noviembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo cuestionó a los exconsejeros presidentes del INE y del entonces Instituto Federal Electoral (IFE), Lorenzo Córdova, José Woldenberg y Luis Carlos Ugalde.

“No es cierto de que cuando estaban ellos el INE era una maravilla, o el IFE y luego el INE. Y sí creo que todo esto, más allá de las responsabilidades que tengan que definir la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía, de Guadalupe Taddei o de los funcionarios que estuvieron desde el 2023, el objetivo en el fondo, de deslegitimar al actual Instituto Nacional Electoral, pues es poner en duda la elección del 27”, dijo.

En el Salón Tesorería, la titular del Ejecutivo federal señaló a Córdova de dirigirse con expresiones discriminatorias a personas de los pueblos indígenas.

Señaló que ante la creación del partido Somos, tiene poco reconocimiento al igual que los demás de oposición.

Destaca 90 puntos resueltos con EUA

Y de cara a la realización del G20 en diciembre en Estados Unidos y la revisión del T-MEC, la presidenta comentó que 90 puntos quedaron resueltos sobre barreras no arancelarias.

Indicó que hay cosas que se han pedido a nuestro país, pero se considera que no convienen.

“Sobre las barreras no arancelarias, eso quedó fuera de la discusión. Son cerca, al final, como de 90 puntos que se tocaron en la negociación o en el trabajo conjunto”.

Próxima reunión con Trump en el G20

Así también, la mandataria federal, descartó que la reunión que prevé sostener con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, durante la cumbre del G20 en Mar-a-Lago, represente la última oportunidad para alcanzar un acuerdo comercial en el marco del T-MEC.

No obstante, Sheinbaum aseguró que el objetivo de su gobierno es concretar un entendimiento durante diciembre.

Encabeza arranque de Campo Petrolero Pemex Ixachi

Más tarde la presidenta encabezó en Veracruz el arranque de operaciones del Campo Petrolero Pemex Ixachi en Tierra Blanca, Veracruz, lo que calificó como “un hecho histórico”.

“Es una muestra de lo que hay que hacer, recuperar el gas que se quema en la atmósfera”, dijo al acusar “un abandono” a Pemex por parte de gobiernos pasados y una privatización.

“Fueron prácticamente dos sexenios, el de Fox y el de Calderón de acabarse el yacimiento de Cantarell, y lo peor de todo, ya hasta el 2018, es que endeudaron a la empresa (...). Fíjense ahora, con la guerra en Irán si no hubiéramos tenido Dos Bocas, no hubiéramos podido salir adelante con el precio del petróleo y el precio de las gasolinas y el diésel que pudimos acordar con el gremio gasolinero.