Inauguración del Mundial va a ser histórica: Claudia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, resaltó que la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026 será maravillosa y la inauguración del 11 de junio en el que la Selección Mexicana jugará contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México, histórica y excepcional, esto luego de reunirse en Palacio Nacional con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Estoy con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, que está con nosotros, invitado especial, porque estamos evaluando todo para el próximo Mundial, y todo va a salir maravilloso, esta inauguración va a ser histórica, excepcional”, destacó a través de un video en sus redes sociales. Además, la jefa del Ejecutivo federal hizo un llamado al pueblo de México para que apoye a la Selección Nacional en esta justa mundialista.

“Todo va a salir muy bien en el Mundial. Y recuerden: todos hay que echarle muchas porras a la Selección Nacional, así que todos con buena vibra en este Mundial”, agregó.

El presidente de la FIFA obsequió a la presidenta de México las tarjetas oficiales de la FIFA que utilizarán los árbitros durante la justa deportiva.

“Preparando este Mundial que va a ser una fiesta, que va a ser un éxito para México, porque somos todos mexicanos”, comentó Gianni Infantino.

Acuerdo con empresarios sobre gasolina

En su conferencia mañanera de ayer lunes 30 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo aseguró que “ha funcionado muy bien” el acuerdo con empresarios para poner un tope al precio de la gasolina magna, ante la situación en Medio Oriente.

Aseguró que en cuanto al precio del diésel se llegó a un acuerdo para que sea 28.28 pesos por litro.

“El objetivo es seguir trabajando esta semana y la próxima para ver de qué manera puede haber la compensación del IEPS y un mejor precio en las terminales de Pemex”, dijo la mandataria.

Donó 20 mp a cuenta para envío de ayuda a Cuba

Además, la presidenta reveló que depositó 20 mil pesos a la cuenta bancaria a la asociación civil Humanidad con América Latina, para el envío de ayuda humanitaria a Cuba.

En Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo indicó que esta donación es una decisión personal y no tiene que ver con su investidura como presidenta de México.

Y al insistir en que seguirá el envío de ayuda humanitaria a Cuba, Claudia Sheinbaum Pardo indicó que hay empresas privadas de la isla que buscan adquirir combustible de Pemex.

“Esto es muy importante: hay empresas privadas, porque hay empresas privadas en Cuba; hay hoteles, hay otras empresas privadas en Cuba que requieren los combustibles y esas empresas privadas como hoteles, están buscando a privados que les quiera llevar los combustibles, no necesariamente de gobierno a gobierno”.

Se da atención a todos los colectivos de búsqueda

Tras las críticas de algunos colectivos de familiares de personas desaparecidas sobre el informe oficial presentado la semana pasada, la presidenta afirmó que la obligación de su gobierno es seguir buscando a las personas desaparecidas, y que nunca, dijo, se ha negado esta obligación del gobierno y del Estado mexicano.

La mandataria señaló en Palacio Nacional que el Gobierno Federal apoya en búsqueda en campo, y se acompaña a los colectivos.

“Acciones de protesta” a EE. UU. por muerte de mexicano

En otro tema, Sheinbaum Pardo anticipó que su gobierno alista “más reclamos” y “varias acciones de protesta”, tras darse a conocer que este fin de semana otro mexicano murió bajo custodia del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), el segundo en un mes.

Sheinbaum Pardo adelantó que este día habrá una conferencia de prensa en Los Ángeles.

“Se van a hacer más reclamos, no solamente lo que hemos venido haciendo, sino que ahora vamos a tomar más medidas de reclamo frente a lo que ocurrió. No solo nota diplomática, son otras acciones”, dijo la presidenta.

Variación del peso no representa riesgo

Y luego de la reacción de los mercados por el conflicto en Irán y la caída de los indicadores en Wall Street, así como las variaciones en el mercado petrolero y las fluctuaciones del tipo de cambio, la presidenta afirmó que esto no representa un riesgo para la economía, pues esto, dijo, depende de factores internaciones y no de una decisión interna de política monetaria.

“Lo que pasa a nivel internacional está impactando todas las monedas del mundo, desde el dólar hasta el yen”, señaló.

Confirma que una mujer tomó el sol en Palacio Nacional

Ante la polémica, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se le impuso una sanción a la mujer, aunque no dio a conocer su identidad.

Expresó que “hubo muchos memes” y señaló que debe haber respeto por el recinto histórico.

“Hay que tener mucho respeto por lo que significa el Palacio Nacional como patrimonio histórico, evidentemente. No es que esté prohibido que una persona salga a tomar el sol en una ventana”.