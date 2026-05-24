Inauguran oficina de la Defensoría Pública

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, inauguró la Oficina Operativa de Asesoría Jurídica Intercultural del Instituto Federal de Defensoría Pública en Guaymas, Sonora.

Afirmó que “todos trabajamos para el mismo pueblo: El pueblo de México. Todos buscamos el mismo objetivo. Atrás quedaron los tiempos en que teníamos que cuidarnos del que estaba al lado, del que tenemos enfrente”.

Acompañado por los gobernadores tradicionales de Belem, Alonso Abraham Álvarez Valencia; de Huírivis, Nicolás Molina Molina; de Pótam, Juan Saviva Amarillas; de Ráhum, Alberto Ignacio Martínez García y de Tórim, Gabriel Suárez Jecari, Aguilar Ortiz enfatizó que la autonomía e independencia judicial ya no es separación, aislamiento ni confrontación, más bien debida coordinación.

Durante el evento, el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, sostuvo que la justicia no es un privilegio, es un derecho que está al alcance de todas las personas.