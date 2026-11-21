El presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Higinio Martínez, inauguró la Reunión Interparlamentaria México-Cuba con la ausencia de diputados federales y senadores de los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN).

Se suspendió durante cuatro años

Cabe decir que el evento se celebra después de cuatro años de no hacerse. La delegación cubana, conformada por diputados y funcionarios, es encabezada por la vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado de Cuba, Ana María Mari Machado.

El también senador de Morena y promotor de la reunión afirmó “México no va a dejar solo a Cuba. No hay forma, no hay posibilidad, no se deja solo a los hermanos, no se deja solo a los vecinos. Estamos y estaremos con ustedes de acuerdo, por supuesto, a todas las posibilidades”.

Destacan el apoyo de la presidenta

Ana María Mari Machado destacó el apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y las iniciativas que ha promovido a favor de la solidaridad y apoyo, lo mismo que la postura del gobierno mexicano en contra del bloqueo comercial contra la isla.

“El bloqueo provoca daños humanitarios incalculables a la población cubana en su conjunto, genera angustias, provoca dolor individual y colectivo. Nos castiga diario en todos los ámbitos de la vida cotidiana y en todos los sectores de nuestra economía y las consecuencias de esta política despiadada tienen rostro humano”.