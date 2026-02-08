Incendio consume 184 vehículos en corralón

Un incendio que alcanzó grandes dimensiones, aparentemente provocado por una quema de pastizales, consumió 184 vehículos que estaban resguardados dentro de un corralón oficial propiedad de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), en el municipio de Tzompantepec, Tlaxcala.

Tras el siniestro, la fiscal local, Ernestina Carro Roldán, informó que la institución a su cargo inició una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades y tener certeza del origen del incendio.

“Ya se inició una carpeta de investigación en la que el Ministerio Público, la Policía de Investigación y los peritos correspondientes llevarán a cabo la indagatoria”, indicó.

De acuerdo con informes policiales, el fuego inició pasadas las 10:30 horas de este sábado, y tras notificarlo al Servicio de Emergencia 911 diversas corporaciones policiales y de rescate, se movilizaron hacia la zona para controlarlo.