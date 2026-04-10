Incendio Dos Bocas “está controlado”, dice Pemex

Un fuerte incendio se registró la tarde de ayer jueves en la bodega de coque de la refinería Olmeca de Dos Bocas, en Tabasco. El director general Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, se trasladó al lugar para supervisar personalmente las labores. De manera preliminar no se reportan personas lesionadas.

De acuerdo con la paraestatal, al lugar acudieron cuerpos de emergencia de la zona para atender la situación y controlar el siniestro.

En redes sociales circulan videos del incidente, en los que se observa una intensa columna de fuego y humo, además de escucharse las alarmas activadas en el complejo.

Sin lesionados: Claudia Sheinbaum

Por lo anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el siniestro “está controlado” y “localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque”.

A través de redes sociales, la mandataria señaló que fue informada por el director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Víctor Rodríguez Padilla, y el gerente de la refinería sobre la situación del siniestro.

En marzo se registró un incendio

Cabe recordar que el pasado 18 de marzo un vehículo explotó en las inmediaciones de la refinería Olmeca, lo que dejó un saldo de cinco personas fallecidas, quienes trabajaban para una empresa de seguridad que presta servicios a Pemex.

El siniestro se originó tras fuertes lluvias que provocaron el desborde y estancamiento de aguas aceitosas, las cuales posteriormente se incendiaron en el exterior de la instalación. Pemex señaló que colabora con autoridades para esclarecer las causas.

Ya se han reportado dos derrames alrededor de esta instalación que costó 21 millones de dólares oficialmente, con un sobrecosto de cerca de 150 %.

Estas instalaciones están diseñadas para procesar incluso hasta el coque, el cual es el que se está incendiando.