Incendio en bodega huachicolera deja heridos

Personal de Protección Civil Municipal y de Bomberos combatió, ayer lunes, un fuerte incendio producido en una bodega que almacenaba y distribuía clandestinamente gasolina y diésel, en La Piedad, Michoacán, y que dejó siniestradas ocho viviendas y 12 vehículos.

La conflagración también causó quemaduras en cuatro vecinos que fueron llevados a un hospital de esa región y otros más trasladados en vehículos particulares.

El fuerte incendio inició minutos antes de las 6:30 de la mañana del lunes, al interior de una bodega ubicada sobre la calle Hermanos Flores Magón, de la colonia Cuitzillo.

La emergencia fue atendida por elementos de Bomberos y de Protección Municipal, Radio Auxilio y PC estatal.

Ello, debido a que el incendio fuera de control ya había siniestrado la bodega, así como ocho viviendas de alrededor y 12 vehículos estacionados afuera de las casas.