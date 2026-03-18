Incendio en Dos Bocas deja 5 muertos

Un total de cinco personas murieron como resultado de un incendio y explosión que se registró alrededor de la barda perimetral del predio 1 de almacenamiento de hidrocarburos de la refinería Olmeca.

De acuerdo con Petróleos Mexicanos (Pemex), se trata de cuatro hombres y una mujer que laboraban para una compañía de seguridad que le brinda servicios a la petrolera, quienes perdieron la vida afuera de las instalaciones.

“Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó que, debido a las fuertes lluvias que ocasionaron el desborde de aguas aceitosas hacia afuera de la refinería Olmeca, hubo un estancamiento y la posterior ignición del líquido en el exterior de la barda perimetral de la instalación”, dijo la empresa.

Sin embargo, se ha señalado que desde tempranas horas se había reportado una fuga de gas y que al momento en que los trabajadores arribaron en el vehículo, al aproximarse al complejo petrolero, hubo un chispazo que incendió la unidad.

Todo parece indicar que, aunque lograron descender corriendo en diferentes direcciones, algunos de ellos hacia un canal de agua, fueron alcanzados por las fuertes llamas, perdiendo la vida en el sitio.

De acuerdo con un comunicado, el suceso se encuentra controlado y no representa riesgo para la población ni para los trabajadores.

“Se asume que debido a las lluvias torrenciales con inundaciones en la zona se generó una acumulación de posibles residuos de hidrocarburos. El incidente se encuentra en proceso de control con personal de contraincendio de Pemex”, se lee.

No es primer caso

A pesar de que se trata de la refinería de más reciente construcción por parte de Pemex en México, se reportó otro incendio en estas instalaciones.

Este de un vehículo que se extendió al predio 1, identificada como Área de Almacenamiento de Gases (Área de Tanques) de la refinería.

En redes circularon imágenes del siniestro, que aseguran estaban cerca de una de las entradas del personal, los trabajadores que estaban de guardia tuvieron que ser evacuados a un área segura.

Cabe señalar que Pemex ha informado de al menos tres incendios anteriores en la refinería, siendo el más reciente el del viernes 22 de enero que se registró en una planta de proceso al interior de la factoría.

De acuerdo con el Informe de Sostenibilidad de Pemex 2024, la refinería sufrió, al menos, dos incidentes previos.