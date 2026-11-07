Incendio en ducto deja cuatro trabajadores lesionados

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que cuatro trabajadores resultaron lesionados tras un incendio registrado durante labores de limpieza y retiro de sedimentos en el poliducto Salamanca-Guadalajara, a la altura del municipio de Tototlán, Jalisco.

De acuerdo con la petrolera, el incidente ocurrió mientras se realizaban los trabajos en la infraestructura, lo que provocó fuego, pero que fue sofocado tras la activación del Plan de Respuesta a Emergencias.

Pemex detalló que las labores para controlar el incendio se realizaron en coordinación con personal de Protección Civil y cuerpos de bomberos estatales y municipales. Asimismo, aseguró que el incidente no representó riesgo para la población.

Sobre los trabajadores afectados, detalló que dos fueron trasladados a la clínica San Javier, en Guadalajara; uno más fue llevado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Ocotlán, y el cuarto recibió atención médica en el lugar.