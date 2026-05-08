Incendio en plaza comercial deja 20 intoxicados

Entre gritos y llantos, decenas de personas, algunas con bebés en brazos, niños tomados de la manos y adultos mayores auxiliados, evacuaron en medio del miedo y el pánico la plaza comercial Fiesta, en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, donde se produjo un fuerte incendio y generó una densa nube humo que saturó el lugar.

La policía de Los Mochis tuvo que cercar varias calles a la redonda de esta enorme plaza comercial, a fin de que los cuerpos de bomberos, Protección Civil y de la Cruz Roja pudieran ingresar rápidamente al lugar para efectuar sus maniobras de contención del fuego que se propago en varios locales.

A causa del intenso humo que se acumuló dentro de la plaza, empleados y clientes salieron despavoridos entre gritos de personas que buscaban a sus familiares, por lo que los socorristas brindaron atención a 20 ciudadanos con signos de intoxicación y alteraciones nerviosas.

Fue a través de un video divulgado en las redes sociales como se conoció el siniestro en la confluencia del bulevar Antonio Rosales y la calle Álvaro Obregón, dos de las más transitadas de la ciudad de Los Mochis, donde se ubica este complejo comercial.