Incendios de verano siguen afectando Europa

Desde España hasta Grecia, desde Francia hasta Turquía, la emergencia por incendios forestales está afectando las vacaciones en Europa. Y aunque los fuegos que han devastado Francia y España en las últimas semanas se han “estabilizado”, la lucha de los bomberos no tiene tregua en todo el Viejo Continente debido a la sequía.

En Creta, Grecia, dos bomberos murieron después de que su coche quedara atrapado en llamas al sur de la ciudad de Rethymno, mientras que otro murió en el sur del Peloponeso. También se teme por la isla de Paros, destino turístico de las Cícladas también popular entre los italianos, que sufre desde hace dos días un incendio provocado entre una vegetación baja y un montón de basura que obligó a la evacuación preventiva de nueve núcleos habitados.

En Francia, en solo una semana, el mayor incendio forestal desde 1949 ha quemado ya unas 50 mil hectáreas, de las cuales 42 mil pertenecen al departamento de Gironda.

Las llamas también amenazan las playas turísticas del sur de Turquía, donde cientos de personas se han visto obligadas a evacuar. Cientos de bomberos lucharon contra el mayor incendio en la provincia de Mugla, con más de 20 aviones y helicópteros ocupados arrojando agua sobre las llamas, dijo el Ministerio de Agricultura.