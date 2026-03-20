Incidente nuclear sería el peor escenario: OMS

Hanan Balkhy, directora regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Mediterráneo oriental, declaró a “Politico” que, ante la guerra en Medio Oriente, “el peor escenario posible es un incidente nuclear, y eso es lo que más nos preocupa”, además, alertó por las repercusiones para la salud ante los ataques a las instalaciones petroleras iraníes.

“Por mucho que nos preparemos, no hay nada que pueda evitar el daño que se producirá en la región, y a nivel mundial si esto llega a suceder, y las consecuencias durarán décadas”, dijo.

El personal está preparado para un incidente nuclear en su sentido más amplio, que incluye un ataque a una instalación o el uso de un arma, dijo Balkhy. “Lo estamos considerando y realmente esperamos que no suceda”.

Balkhy explicó que si un incidente nuclear expusiera a la población a niveles peligrosos de radiación, se correría el riesgo de causarles graves daños inmediatos en los pulmones y la piel, además de aumentar el riesgo de desarrollar cáncer y problemas de salud mental.

Balkhy advirtió que los ataques a las instalaciones petroleras iraníes a principios de este mes, que han cubierto Teherán de humo, podrían tener importantes repercusiones para la salud, como enfermedades respiratorias.