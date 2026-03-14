Incluyen a México en investigaciones por trabajo forzoso

Estados Unidos anunció a México que habrá más investigaciones bajo la Sección 301, que pudieran implicar la imposición de nuevos aranceles. Las averiguaciones son por dos temas: exceso de capacidad de producción y por trabajo forzoso.

El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, dijo que “vienen varias investigaciones 301” por diversos hechos.

Unas estarán relacionadas “con la capacidad de producción, otras con la fuerza laboral y otras con temas digitales y de innovación, va a haber muchos países que no fueron incluidos en la primera y que pudieran estar incluidas en la segunda o en la tercera o repetirse”.

De acuerdo con la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR por sus siglas en inglés) esas investigaciones tienen que ver con una legislación comercial de 1974 en la que se analiza si existen prácticas comerciales “injustas”, “discriminatorias” o que “restringen” la participación de los productos de Estados Unidos.

La USTR anunció que inició investigaciones contra México bajo la Sección 301 por dos temas: exceso de capacidad de producción y por temas de trabajo forzoso.

EE. UU. investigará a México

Estados Unidos investigará a 16 países, incluyendo a México, por supuestos daños al comercio estadounidense por exceso de capacidad de producción, de acuerdo con el comunicado que envió el pasado 11 de marzo.

En tanto que por supuestos casos de trabajo forzoso la USTR dijo que se investigará a 60 países, entre ellos México y Canadá.

De acuerdo con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, esta decisión del gobierno estadounidense de investigar bajo la Sección 301 es una manera de sustituir o reemplazar los aranceles que tuvo que eliminar tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que declaró ilegales los aranceles por fentanilo y migración que se pusieron en 2025.

El jueves, Ebrard afirmó que la investigación por la legislación 301 “está destinada a sustituir o reemplazar o regresar al status quo que estaba antes o hasta el día en que la Suprema Corte de Estados Unidos quitó o dio por hecho que la norma de emergencia no se pueda aplicar”.