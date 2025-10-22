Incomunicada Santa María Chimalapa por deslaves

Lluvias generadas por una zona de baja presión, incomunicaron a la cabecera municipal de Santa María Chimalapa, donde viven unas tres mil personas, tras registrarse un corte sobre la carretera y unos 10 deslaves desde la comunidad de Escolapa.

El presidente municipal de Santa María Chimalapa, Abel Antonio Guzmán, refirió que el camino se cortó desde la noche del lunes, luego que las lluvias desbordaron y destruyeron un drenaje pluvial, a unos dos kilómetros de la cabecera.

Asimismo, añadió, que, por la saturación de las laderas, debido a que ha llovido demasiado en la zona, desde la noche del lunes se presentaron una serie de deslaves, en total 10, que cubrieron gran parte del camino de tierra lodosa que se desprendió de los cerros.

Decenas de pobladores voluntarios comenzaron a retirar ramas y lodo este martes, mientras una maquinaria realizaba maniobras sobre el camino. Toda la comunidad quedó incomunicada, reiteró el edil.