El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar) señaló que se han incrementado las capacidades de inteligencia y operación con la incorporación de Inteligencia Artificial (IA) y vehículos no tripulados multidominio.

Durante la ceremonia de los “201 años de la Consolidación de la Independencia en la Mar”, el secretario comentó que construyen sus propios buques y sistemas navales para que el destino de los mares nacionales permanezca en sus manos y no quede a merced de quienes venden la tecnología.

Destacó que los desafíos son distintos, escenarios más complejos y las amenazas van más allá, pero la responsabilidad del estado permanece intacta; proteger su territorio, preservar sus intereses, garantizar la seguridad y el bienestar del pueblo.

“Ante tal visión, la Armada de México evoluciona cada día, así fortalecemos nuestras capacidades al desarrollar tecnología propia, incorporando Inteligencia Artificial y articulando sistemas que nos permiten anticipar riesgos, ampliar nuestra eficiencia y actuar con mayor precisión”, aseveró el titular de la Semar ante la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Manifestó que construyeron una Armada con mayor autonomía tecnológica, capacidad de respuesta, visión de futuro que dirige sus esfuerzos en mar, aire y tierra, además del entorno submarino y ciberespacio.

Indicó que, en el contexto actual les corresponde estar a la altura de la historia, transformar la manera de actuar para enfrentar los desafíos que impone el futuro.

“Lo hacemos con inteligencia y tecnología… Nuestra historia nos dio un origen… Nuestro honor, deber, lealtad y patriotismo nos mantiene firmes con un sólo propósito, servir, proteger y defender a México. Hoy y siempre”, enfatizó el titular de la Semar.