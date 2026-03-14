Incorporan 291 residentes a especialidades médicas

Con una inversión prevista de dos mil 810 millones de pesos para 2026, Petróleos Mexicanos (Pemex) inició un nuevo ciclo escolar de formación de médicos especialistas en Ciudad de México, donde 291 médicas y médicos residentes comenzaron su preparación en distintos programas de especialidad.

Durante la ceremonia de arranque del ciclo académico, se informó que 283 residentes concluyeron su formación, como parte de los programas de enseñanza médica que la institución mantienen desde 1969, cuando comenzaron los primeros cursos de especialización en el Hospital Central del Norte.

Además, durante una ceremonia encabezada por la directora de Administración y Servicios, Marcela Villegas Silva, y el subdirector de Servicios de Salud, Ruy López Ridaura, se entregaron reconocimientos a residentes con excelencia académica en especialidades como Ginecología y Obstetricia, Medicina Crítica, Cirugía General, Traumatología y Ortopedia, entre otras.

Actualmente el esquema de formación contempla 23 programas médicos, integrados por 13 especialidades de entrada directa, seis subespecialidades y cuatro cursos de alta especialidad, orientados a fortalecer la atención médica que se brinda a trabajadores y sus familias.

Durante su intervención López Ridaura destacó que el indicador de titulación oportuna de residentes aumentó de 72 a 96 por ciento en un año, resultado del trabajo de especialistas, docentes y personal médico encargado de la formación.