Incorporar concepto de embarazo infantil forzado: MC

La senadora Alejandra Barrales Magdaleno presentó una iniciativa para incorporar en la legislación el concepto de “embarazo infantil forzado”, a fin de que las autoridades cuenten con una base legal para activar protocolos de protección y establecer responsabilidades específicas por la violencia sexual cometida contra niñas.

La legisladora de Movimiento Ciudadano (MC) propuso adicionar la fracción X bis al artículo 4, un cuarto párrafo al artículo 47 y el artículo 83 bis a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para, entre otros aspectos, definir el embarazo infantil forzado como aquel que ocurre en niñas de 10 a 14 años, bajo la presunción de que es resultado de violencia sexual.

Argumentó que en México, cuando una infanta de entre 10 y 14 años se embaraza, no existe un marco jurídico ni garantías específicas que la protejan, omisión que tiene consecuencias jurídicas concretas porque las invisibiliza.

Promedio

Barrales Magdaleno indicó que durante 2025, siete mil 887 niñas en dicho rango de edad se convirtieron en madres, lo que equivale a un promedio de 22 nacimientos diarios, de acuerdo a cifras del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

Advirtió que el embarazo de estas menores de ninguna manera puede entenderse como algo normal, como una decisión propia o una decisión consentida, porque por su edad y desarrollo, estas infancias están en especial vulnerabilidad frente al acoso y la violencia sexual, por lo que necesitan una respuesta inmediata de las instituciones.