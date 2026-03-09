Incrementa Acapulco afluencia turística

La ocupación hotelera crece en este destino de playa guerrerense, por la afluencia de turistas y paseantes nacionales y extranjeros.

Prueba de ello, se informa en un comunicado de la Secretaría de Turismo estatal, es que la ocupación hotelera llegó el domingo a un 70.3 por ciento.

Mientras que el estado logró una ocupación general de 66.9 por ciento, lo que refleja un incremento en la afluencia turística en los destinos del Hogar del Sol, aclara la dependencia estatal.

Además, asegura que la afluencia turística en Acapulco continúa fortaleciéndose no solo con turismo nacional, sino también con un creciente flujo de visitantes internacionales que eligen este destino atraído por sus playas, su riqueza cultural, su reconocida gastronomía y el extraordinario clima que prevalece durante el mes de marzo.

De acuerdo con la dependencia estatal, la zona Dorada de Acapulco alcanza 86.4 por ciento, la Bahía Histórica reporta 72.3 por ciento y la zona Diamante registra 46.2 ciento, cifras que reflejan la preferencia de visitantes por este emblemático destino de playa.

En otros destinos del estado, como Ixtapa registra 66.7 por ciento de ocupación hotelera, consolidándose como uno de los destinos de playa preferidos por las y los visitantes.

Y el Pueblo Mágico de Taxco reporta 43.8 por ciento, mientras que el municipio de La Unión alcanza 64.3 por ciento de ocupación hotelera, porque destaca con sus atractivos naturales y su franja turística de la Costa Grande.

El comunicado concluye con la invitación del Gobierno del Estado, a las familias a disfrutar de estos destinos.