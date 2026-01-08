Incrementan asesinatos de policías en 2025

Los asesinatos de policías incrementaron nueve por ciento al pasar de 320 en 2024 a 348 en 2025: en promedio, cada día asesinan a un elemento policiaco en México. Sinaloa es la entidad con más homicidios al registrar 48; le sigue Guerrero con 39; Guanajuato con 36; Michoacán con 34 y en Veracruz, 24.

De acuerdo con una base de datos elaborada por la organización Causa en Común, de los 348 policías abatidos en 2025, 321 eran hombres y 27 mujeres. Mientras que 198 estaban activos, 100 eran francos, 26 eran expolicías y en 23 casos no se contó con información para determinar su estatus.

Desde el inicio del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum (1º de octubre de 2024), a nivel nacional han asesinado a 442 policías: 273 eran municipales, 147 eran estatales y 22 federales. La forma en la que mueren los elementos son: en masacres, con mutilaciones o descuartizamientos y tortura, de acuerdo con notas periodísticas de todo el país revisadas por la organización.

Durante los últimos años, Causa en Común elabora una base de datos que visibilizan la violencia que viven los policías en el país. En 2019 asesinaron a 446 policías; en 2020, 524 policías; en 2021 sumaron al menos 401 casos de policías asesinados; en 2022 se registraron 403; en 2023 se documentó el asesinato de 412 y 2024 cerró con 320 policías abatidos.

En el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, del 1º de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, se documentaron al menos dos mil 456 policías asesinados a nivel nacional.

En los primeros 11 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, se han registrado 73 movilizaciones de policías, 64 % más que las registradas en el mismo periodo del gobierno anterior, informó la misma organización. Entre las demandas más frecuentes se encuentran: la denuncia por abusos laborales y la destitución de sus mandos.