Increpan a Fernández Noroña en aeropuerto

Gerardo Fernández Noroña, senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de nueva cuenta fue cuestionado debido al doble discurso obradorista de austeridad republicana y su uso de vuelos de lujo, privados y salas VIP.

Contexto

El “senador del pueblo”, como se autodenomina, fue descubierto por un ciudadano en la sala VIP del aeropuerto de Tijuana, Baja California, y fue cuestionado por la utilización de recursos públicos para esa clase de lujos.

“Tú tienes derecho a él, pero los luchadores e hijos del pueblo no tenemos derecho”, respondió Fernández Noroña.

“Lo suyo, es la vida VIP”

Primero reconoció que los lujos y el salón VIP los paga con el dinero del pueblo. Después reculó y dijo que estaba ironizando.

“El diputado electo Fernández Noroña vino a Tijuana a ver temas ‘sociales’ pero lo suyo, lo suyo, es la vida VIP”, escribió Óscar Vega, quien agregó que el legislador lo tiene bloqueado en X.