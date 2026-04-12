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NacionalNación

Increpan a Fernández Noroña en aeropuerto

Abril 12 del 2026

Gerardo Fernández Noroña, senador de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), de nueva cuenta fue cuestionado debido al doble discurso obradorista de austeridad republicana y su uso de vuelos de lujo, privados y salas VIP.

Contexto

El “senador del pueblo”, como se autodenomina, fue descubierto por un ciudadano en la sala VIP del aeropuerto de Tijuana, Baja California, y fue cuestionado por la utilización de recursos públicos para esa clase de lujos.

“Tú tienes derecho a él, pero los luchadores e hijos del pueblo no tenemos derecho”, respondió Fernández Noroña.

“Lo suyo, es la vida VIP”

Primero reconoció que los lujos y el salón VIP los paga con el dinero del pueblo. Después reculó y dijo que estaba ironizando.

“El diputado electo Fernández Noroña vino a Tijuana a ver temas ‘sociales’ pero lo suyo, lo suyo, es la vida VIP”, escribió Óscar Vega, quien agregó que el legislador lo tiene bloqueado en X.

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