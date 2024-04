El expanista y exgobernador de Chihuahua, Javier Corral, fue interpelado este martes durante la realización del foro “Retos en el Combate a la Corrupción”, que tuvo lugar en Ciudad Obregón, Sonora.

Durante su intervención, Corral señaló que le tiene gran aprecio y agradecimiento al presidente Andrés Manuel López Obrador; relató que el mandatario lo invitó personalmente a formar parte de su gobierno.

Relató que el mandatario le dijo: “‘Yo sé lo que hiciste en Chihuahua, y no lo ha hecho ningún gobernador de México’. Claro que López Obrador sabía lo que habíamos hecho y cómo lo habíamos hecho”, decía el exgobernador cuando un hombre del público, que se identificó como Cristopher James Barousse, lo interpeló.

“No te creo, Javier. No te creo. Tú sabes perfectamente bien que eso no es cierto. Tú me perseguiste, me encerraste, me torturaste y salí absuelto”, expresó Barousse.