El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no ha claudicado en su intención de descentralizar 32 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. Sin embargo, a cinco años de que realizó esa promesa y a uno de que concluya su mandato, solo ha logrado la reubicación total de ocho dependencias, el equivalente a 25 % de la meta.

Las instancias que confirmaron a El Universal su traslado, vía solicitud de transparencia, son las Secretarías de Medio Ambiente, Bienestar, Cultura, del Trabajo, Energía y Salud, así como Pemex y Conagua, las cuales se trasladaron a Yucatán, Oaxaca, Tlaxcala, Guanajuato, Tabasco, Guerrero, Campeche y Veracruz, respectivamente.

Otras 19 confirmaron que no están en proceso de descentralización y que además no tienen recursos para ello, mientras que cinco más evitaron transparentar el estatus de su descentralización, por lo que pidieron prórrogas y no se logró confirmar su mudanza.

Ello, a pesar de que el Gobierno Federal respondió que la promesa de campaña del presidente López Obrador “se tiene prevista cumplirla en 2024”.