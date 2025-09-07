Incumple leche Lacti Lac características nutrimentales

Profeco reveló que la marca Lacti Lac, comercializada en los supermercados Tiendas 3B, incumplió con su denominación al etiquetarse como “bebida láctea con grasa vegetal ultrapasteurizada adicionada con vitaminas A y D”.

Profeco indicó que el producto responde a características de “imitación de producto lácteo combinado con grasa vegetal”. La denominación de Lacti Lac incumple con las NOMs competentes por lo que la marca podría estar sujeta a medidas precautorias y procedimientos por infracción a la ley; sus fabricantes podrían estar sujetos a requerimientos legales. La leche es uno de los 24 productos que componen la canasta de primera necesidad del Paquete Contra la Inflación y la Carestía (Pacic), un acuerdo entre el Gobierno de México y el sector empresarial para garantizar precios justos en diversos productos de la canasta básica.

Por esto, el Laboratorio Nacional de Profeco realizó un análisis a 85 leches y productos lácteos ultrapasteurizados, los cuales fueron sometidos a seis mil 460 pruebas.