Incumplen proveedoras de medicinas : SSA

Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del sector Salud, exhibió a las empresas proveedoras de medicamentos e insumos, nacionales y extranjeras, a las que se les dieron contratos y han incumplido incluso hasta en el 100 %.

En la conferencia mañanera de la presidenta de este martes, Clark llamó a los incumplidos a tomar en serio los compromisos. “Y que le queden bien a los pacientes de nuestro país con quienes se comprometieron”.

Claudia Sheinbaum dijo que las empresas tienen hasta septiembre para cumplir, y si no lo hacen se inhabilitan: “Ya no van a poder venderle al gobierno”.

En el Salón Tesorería, el funcionario de Salud mostró la lista de los principales proveedores de medicamentos que no han entregado: BioxIntegral Servicios no ha cumplido con el 100 %, con 5 mil 356 piezas.

Entre otras, le siguen Productos Farmacéuticos, con el 88.6 % de 169 mil 378 piezas solicitadas; Serral, con 83.7 % de 95 mil 316 piezas solicitadas; Comercializadora UCIN, con 83.6 % de mil 624 piezas solicitadas; y Distribuidora de Consumibles Médicos CR con 79.4 % de 19 mil 511 piezas.

Eduardo Clark acusó que a pesar de haber pasado cuatro meses desde su adjudicación, los proveedores siguen sin cumplir sus compromisos de entrega.

Al corte del 20 de septiembre, mencionó que los niveles de abasto de medicamentos e insumos para la salud se encuentran en niveles cercanos al 100 % “con faltantes principalmente atribuibles a incumplimiento de proveedores”.

También hay incumplimiento en medicamentos oncológicos

Sobre los medicamentos oncológicos, Clark refirió que en la mayor parte de los casos se ha visto “una respuesta importante” de la industria en las últimas semanas, pero hay compañías que siguen siendo “uno de nuestros problemas recurrentes”.