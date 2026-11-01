Indaga ASF contratos del IEE Sonora

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya requirió al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEEyPC) de Sonora información sobre contratos de licitación de material electoral vinculados con empresas señaladas a raíz del caso de la expresidenta del Instituto Nacional Electoral (NE), Guadalupe Taddei Zavala, informó el consejero presidente, Nery Ruiz Arvizu.

El funcionario electoral aseguró que el requerimiento ya está siendo atendido y abrió la puerta a nuevas auditorías, tanto federales como locales, para revisar nuevamente los procedimientos de contratación.

“Ya recibimos el requerimiento de la Auditoría Superior, lo estamos tramitando y tiene que ver con los contratos vinculados a esas empresas”, declaró.

Precisó que no se trata de un requerimiento del INE, sino de la ASF. No obstante, señaló que el organismo nacional analiza la viabilidad de realizar revisiones adicionales.

Explicó que también han recibido comunicaciones sobre posibles revisiones por parte de otras autoridades federales y que el IEE está preparando la documentación correspondiente a los contratos de material electoral de determinados periodos.

Aseguró que el organismo sonorense no se opondrá a ninguna fiscalización y que entregará toda la información que sea solicitada.

Ruiz Arvizu aseguró que los procedimientos cuestionados ya han sido fiscalizados. Detalló que desde 2022 el Instituto Sonorense de Auditoría y Fiscalización (ISAF) ha practicado cuatro auditorías integrales; la ASF, tres entre 2022 y 2025, y el Órgano Interno de Control del IEE, 22 revisiones.

De acuerdo con el consejero presidente, hasta ahora no se han emitido observaciones relacionadas con las irregularidades que actualmente se señalan.

Ruiz Arvizu descarta renunciar

Ante las solicitudes de Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y Revolucionario Democrático (PRD) para que se separe temporalmente de la presidencia mientras se desarrollan las investigaciones, Ruiz Arvizu descartó renunciar.

“No hay una razón para la renuncia, no hay una justificación”, sostuvo.

Así también, empresas investigadas por la ASF vendieron material electoral al Instituto Electoral y Participación Ciudadana (Iepac) de Yucatán a cargo de Moisés Bates, un directivo electoral a quien se le atribuye cercanía con el partido Morena.

Se trata de Cajas Graf, Formas Finas y Comercializadora JVLY, que obtuvieron contratos por cerca de 58 millones de pesos durante las elecciones de 2018, 2021 y 2024.

Las empresas Cajas Graf, Formas Finas y Materiales y Comercializadora JVLY, investigadas por presuntas irregularidades en contratos electorales, fueron proveedoras del Instituto Electoral y del Iepac en los procesos electorales de 2018, 2021 y 2024, por alrededor de 58 millones de pesos.

Las compañías también aparecen en revisiones de la ASF relacionadas con contratos del INE.

IEEZ reconoce “prácticas monopólicas”

Por otra parte, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ) admitió que sus contratos de material electoral se han adjudicado a un grupo reducido de proveedores, pero justifica que no tiene opción al señalar que en México existen “prácticas monopólicas que han sido toleradas por el gobierno mexicano” desde hace más de dos décadas.

A través de un posicionamiento emitido por la presidencia del Consejo General, el IEEZ reconoció que al emitir sus licitaciones nacionales terminan recurriendo a “una oferta de mercado altamente concentrada por contadas empresas, que acaparan las licitaciones públicas”.