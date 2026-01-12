Indagación por caso Manzo pondrá a cada quien en su lugar

A más de dos meses del asesinato del alcalde Uruapan, Carlos Manzo, el senador morenista, Raúl Morón Orozco y el diputado federal, Leonel Godoy Rangel, aseguraron que las investigaciones por el homicidio han avanzado y que las autoridades pondrán “a cada quien en su lugar”.

Las declaraciones de ambos legisladores —entrevistados por separado— se dieron al asistir al evento Programas del Bienestar, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el puerto de Lázaro Cárdenas.

Rechazan participación

Lo anterior ocurre en medio de los señalamientos realizados por familiares del edil asesinado y por la actual presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, quienes han acusado de manera pública a Morón Orozco y a Godoy Rangel de estar presuntamente involucrados en el caso. Ambos legisladores rechazaron cualquier relación con el crimen.

Cuestionado sobre si ya existe justicia tras las detenciones realizadas, Raúl Morón señaló que el proceso aún no concluye.

Sobre los señalamientos que persisten en su contra, sostuvo que se trata de una estrategia política.

Por separado, el diputado Leonel Godoy Rangel aseguró que la investigación del caso Manzo continúa avanzando.

“La investigación está avanzando y esperemos que dé resultados, pues han citado a declarar a personas del círculo cercano de Carlos Manzo, como la secretaria particular y el director de protocolo. Yo creo que la investigación va a avanzar y pondrá a cada quien en su lugar”, afirmó.