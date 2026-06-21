Indagan muerte de peces en el río Limón, Veracruz

Autoridades ambientales del gobierno de México informaron que en atención a una denuncia sobre la muerte de peces en el río Limón, en el estado de Veracruz, personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) visitaron el lugar y a la empresa alcoholera señalada como posible fuente de contaminación.

Por medio de un comunicado, la Profepa, a cargo de Mariana Boy Tamborell, detalló que la empresa, sin dar a conocer el nombre, señaló que no opera desde hace varios meses. En tanto, aseguró que personal del organismo no identificó evidencias de descargas de aguas residuales, tal como previamente denunciaron pescadores del lugar.

Explicó que la visita se realizó el pasado 18 de junio, cuando ambas dependencias se coordinaron para visitar la empresa alcoholera y el río.

Asimismo, se tomaron muestras de agua de la empresa alcoholera para verificar que no es una fuente de riesgo para los ecosistemas que habitan en el cuerpo de agua.