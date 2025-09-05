Independencia del PJ no es negociable

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) llamó al Gobierno Federal a garantizar la división de poderes y fortalecer el Estado de derecho, principio consagrado en la Constitución y condición indispensable para proteger los derechos de la ciudadanía, asegurar justicia e igualdad y crear condiciones para avanzar en la construcción de paz social que detone inversión y empleo para el futuro de México.

Ante la reciente toma de protesta de los nuevos integrantes del máximo tribunal del país, señaló que la independencia del Poder Judicial no es negociable. “Una Corte autónoma, imparcial y libre de presiones políticas es la única vía para garantizar que sus resoluciones respondan a la Constitución y que cada ciudadano, sin importar su condición, pueda acceder a una justicia pronta, completa e imparcial”, dijo en un comunicado. Advirtió que si la justicia se convierte en un apéndice de otro poder, se debilita la confianza ciudadana, se vulnera la seguridad jurídica y se mina el Estado de derecho.

Subrayó además que el Congreso de la Unión debe ser un espacio genuino de deliberación plural, donde las voces de todos los sectores de la sociedad sean escuchadas y que la ciudadanía sea considerada en el centro de cada decisión legislativa que afecta sus derechos, su seguridad y sus oportunidades de desarrollo.

“Ninguna ley debe aprobarse sin debate amplio, sin análisis técnico y sin la inclusión de distintas perspectivas. También deben ponderarse las necesidades de cada sector que permitan una justicia social y que se generen las condiciones adecuadas que contribuyan a detonar la economía y atraigan mayores inversiones”, resaltó. El organismo empresarial presentó un conjunto de propuestas para el rediseño del modelo de elección judicial para construir un Poder Judicial fuerte, profesional e independiente, como base del Estado de derecho y de una democracia funcional.