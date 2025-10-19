Indispensable quitarle la mayoría a Morena

Las organizaciones sociales ven con buenos ojos que el Partido Acción Nacional (PAN) se abra a las candidaturas ciudadanas porque “es indispensable tener alternativas viables para el futuro próximo”, señaló el empresario Claudio X. González.

Afirmó que el país va “por mal camino” con la administración de Morena, por lo que se deben buscar alternativas para evitar que mantengan la mayoría calificada en 2027, con la renovación de la Cámara de Diputados, y ganarles la elección presidencial en 2030.

“En el 2027, es indispensable quitarle la mayoría calificada a Morena en la Cámara de Diputados, para que dejen de hacer a la Constitución a su modo, y es indispensable echarlos de Palacio en el 30”, expresó.

También refirió que la oposición debe buscar cómo evitar que se apruebe la reforma electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Yo creo que Morena está muy dividido y se va a seguir dividiendo”, advirtió.