Industria automotriz respalda plan de Sheinbaum

La industria automotriz establecida en México representada por la Anpact, AMDA, ANTP, Canacar, Canapat, Conatram y la Concamin respaldaron el anuncio del Programa de Atención Inmediata para la Protección a la Industria de Vehículos Pesados, presentado durante la conferencia matutina este 26 de marzo por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Las asociaciones y cámaras consideran que se trata de un paso relevante para impulsar la renovación de la flota, lo cual tendrá un impacto positivo en el medio ambiente, la salud pública, la seguridad vial y el impulso al empleo en uno de los sectores más importantes de la economía.

“Programas como el anunciado envían una señal positiva para el sector industrial al incentivar la renovación de la flota, fortalecer la cadena de proveeduría, alentar la producción de vehículos pesados producidos en México y facilitar el acceso al financiamiento”, dijo Alejandro Malagón, presidente de Concamin.

En representación del sector, Rogelio Arzate, presidente ejecutivo de la Anpact, mencionó que el conjunto de medidas anunciadas constituye una señal positiva para la modernización del parque vehicular, el fortalecimiento de la planta productiva nacional y la generación de condiciones más competitivas para el autotransporte, un sector estratégico que mueve más del 80 % de las mercancías y suministros, y millones de personas en el país.

El programa asigna una bolsa de dos mil millones de pesos destinada a esquemas de depreciación acelerada, mecanismo que incentivará la adquisición de autobuses y camiones nuevos producidos en México.

Con ello, se busca renovar unidades obsoletas e incorporar tecnologías más limpias y seguras con beneficios tanto ambientales como operativos.

Ebrard destacó que la industria de vehículos pesados involucra alrededor de 200 mil personas. “Necesitamos fortalecer las condiciones de seguridad a los conductores y peatones. Proteger a quienes están en las carreteras en todo el país.

“El autotransporte es columna vertebral de nuestra economía. De hecho, todas las industrias del país utilizan los vehículos pesados para mover bienes, suministros y personas. Por ello, modernizar la flota vehicular que tiene 19 años de antigüedad promedio, es una necesidad apremiante”, agregó el presidente ejecutivo de Anpact.