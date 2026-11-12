INE: acciones para recuperar la confianza

Nuestra democracia fue construida a lo largo de muchos años a través de diversas negociaciones, exigencias ciudadanas y acuerdos entre diversos actores políticos que derivaron en la construcción de leyes electorales que fueron transformando y fortaleciendo una democracia libre, transparente, igualitaria y que le dio a los competidores políticos y a la propia ciudadanía la confianza de contar con una autoridad electoral a la altura de las circunstancias.

Uno de los momentos claves fue en 1988, que luego de la tan cuestionada elección presidencial surgiera mediante la expedición de una nueva legislación electoral en 1990 el otrora Instituto Federal Electoral. (IFE)

Este fue un primer paso; sin embargo, quien presidía su Consejo General, su máximo órgano de decisión era la persona quien ostentaba la Secretaría de Gobernación en esos momentos. En 1994 se dio un paso importante con la incorporación de seis personas consejeras electorales, quienes tenían la responsabilidad de conducir las elecciones federales.

En 1996, a través de una nueva reforma electoral el IFE, el Poder Ejecutivo dejó de formar parte integrante del Consejo General y se determinó su integración a través de una o un consejero presidente y ocho consejerías electorales con voz y voto en tanto que los representantes de los partidos políticos y del Poder Legislativo solo tendrían voz.

Estos y otros cambios fueron moldeando a la institución electoral en un verdadero pilar de la democracia en donde la confianza ciudadana llego a niveles de alrededor del 70 % en su autoridad electoral.

Con la reforma electoral del 2014 el IFE se transformó en Instituto Nacional Electoral (INE) con más de 70 nuevas atribuciones que su antecesor, destacando entre otras la de organizar las elecciones federales, así como en coordinación con los Organismos Públicos Locales Electorales, las elecciones locales. El objetivo era claro: convertir los procesos electorales en un entramado coordinado y con criterios uniformes bajo un sistema electoral nacional encabezado por el INE.

A lo largo de 36 años de vida electoral entre el IFE e INE ha organizado con éxito elecciones que se han librado con a lo largo y ancho del país, incluso algunos ejercicios de democracia directa y en 2025, la organización de la primera elección federal de los integrantes del Poder Judicial de la Federación.

A lo largo de estos años la institución no ha estado exenta de controversias o de diversos cuestionamientos, sin embargo, siempre ha salido avante con sus responsabilidades. La renuncia de Guadalupe Taddei produjo una serie de cuestionamientos, dudas, presuntos actos de corrupción y otros que han generado un clima de turbulencia como nunca se había registrado.

Hechos todos que deben investigarse por las autoridades correspondientes, con transparencia y bajo un esquema de estado de Derecho.

En tanto el INE ha tomado una serie de medidas para rencausar la vida democrática de nuestro país entre las que enumero las principales:

Acuerdo para el inicio de una nueva etapa de transición basada en la colegialidad, pérdida con una reforma del Legislativo; acuerdo para la revisión administrativa de la institución, así como de diversas personas funcionarias públicas; determinación de una consejera presidenta provisional de manera unánime para la conducción de los trabajos institucionales; fortalecer la colaboración con el Órgano de Control Interno; adopción de medidas para revisar y fortalecer los controles y medidas para la contratación y adquisición de bienes y servicios; suspensión temporal de la autorización de nuevos contratos en tanto se concluyen las revisiones correspondientes, entre varios más.

Estas determinaciones reflejan una sola dirección: el Consejo General del INE ha impulsado acciones concretas a la altura de sus responsabilidades con el objetivo de recuperar y consolidar la confianza de los actores políticos, de los medios de comunicación y, principalmente de la sociedad.

Se verá con el tiempo si esta confianza se recupera; se espera que sí.