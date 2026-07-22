INE actualiza geografía electoral en el país

El Instituto Nacional Electoral (INE) formalizó la actualización de la geografía electoral del país con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de los resultados del Proyecto de Reseccionamiento 2025-2026, mediante el cual se redefinieron 307 secciones electorales en todo el país.

La nueva configuración busca que cada sección cumpla con el rango legal de entre 100 y tres mil electores, además de facilitar la emisión del voto, mejorar la logística electoral así como otorgar facilidad para tránsito interno. El proyecto se desarrolló en tres etapas.

Primera fase: las Juntas Distritales Ejecutivas elaboraron 307 escenarios, de los cuales 299 fueron recomendados.

Segunda fase: las Juntas Locales Ejecutivas presentaron 50 propuestas adicionales y las Comisiones Locales de Vigilancia respaldaron 68 de ellas.

Tercera fase: la Comisión Nacional de Vigilancia incorporó nueve escenarios más al análisis.

Tras su desarrollo, se definió que 286 secciones cuentan con escenarios de mayor puntuación y 21 fueron recomendadas por comisiones de vigilancia.