INE, atrapado en una red de contratos millonarios

La secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Sánchez Buenrostro, afirmó que la red empresarial de José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas operaba desde hace 27 años en el Instituto Nacional Electoral (INE) con empresas fachada que simulaban la competencia.

Buenrostro Sánchez explicó que “nos dimos a la labor a revisar desde dónde viene el origen de estas empresas y la información más vieja que encontramos tiene 27 años y toda esta vinculada a los hermanos Hernández Casillas”.

En ese sentido, detalló que José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas comenzaron a trabajar en 1983 en el Registro Nacional de Población (Renapo) de la Secretaría de Gobernación (Segob) a cargo de Juan Carlos Padilla Aguilar.

Precisó que desde ese año y hasta 1989, José Alfredo Hernández Casillas fungió como secretario particular de Padilla Aguilar, quien para entonces se desempeñaba en el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), mientras que Raymundo Hernández Casillas se incorporó en el área de investigaciones.

“Estos hermanos empezaron su carrera en la administración pública al cobijo de Juan Carlos Padilla Aguilar”, dijo.

Expuso que en los años subsecuentes, cuando Padilla Aguilar se va al Estado de México para desempeñarse como secretario de Obras, “los hermanos Hernández Casillas salen y se convierten en empresarios y empiezan a constituir las empresas”.

Puntualizó que fue en 1999 cuando los hermanos comenzaron a participar en contrataciones públicas como proveedores en materia electoral en el Estado de México con una empresa denominada “Cartonera Plástica”.

Sheinbaum condena “mafia electoral”

Por lo anterior, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como un “cochinero” y una “mafia electoral” la red de empresas vinculadas con los hermanos Hernández Casillas, que durante años obtuvo contratos millonarios con organismos electorales, y sostuvo que las presuntas irregularidades no surgieron con la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE), sino que tienen antecedentes de varias décadas.