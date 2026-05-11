INE Coahuila se deslinda de propaganda con códigos QR

El Instituto Nacional Electoral (INE) en el estado de Coahuila aseguró que no participa, promueve ni autoriza la colocación de mantas, lonas, espectaculares o cualquier otro tipo de propaganda elaborada por organizaciones, agrupaciones o actores políticos que incorporen códigos QR vinculados al sistema “Ubica tu Casilla”.

En un comunicado, señaló que en días recientes se ha observado la difusión de materiales propagandísticos elaborados por diversas agrupaciones, en los que se incorpora un código QR que dirige a la plataforma pública de ubicación de casillas del instituto.

Ante ello, “es importante precisar que el INE no produjo, financió, distribuyó ni colocó dichos materiales”.

El INE reiteró que toda comunicación institucional dirigida a la ciudadanía se difunde exclusivamente a través de sus canales oficiales, plataformas digitales verificadas y materiales plenamente identificados con el emblema institucional, conforme a los principios de imparcialidad, neutralidad y máxima transparencia que rigen la función electoral.

Explicó que el sistema “Ubica tu Casilla” constituye una herramienta pública de carácter informativo, cuyo único propósito es facilitar a la población la localización geográfica de la casilla donde podrá ejercer su derecho al voto el próximo 7 de junio en la elección para renovar el Congreso de Coahuila.

Aclaró que el acceso a dicha plataforma es público y abierto, por lo que cualquier persona puede generar o compartir vínculos electrónicos o códigos QR relacionados con esta herramienta.

En consecuencia, el uso que terceros hagan de esos elementos gráficos o tecnológicos no implica, en ninguna circunstancia, respaldo, acompañamiento o vínculo institucional alguno por parte del INE.

El INE hizo un llamado “respetuoso” a partidos políticos, organizaciones y actores públicos a conducirse con responsabilidad y “evitar acciones o narrativas que puedan generar confusión entre la ciudadanía o afectar la confianza en la autoridad electoral”.