INE confirma renuncia de Taddei

El Instituto Nacional Electoral (INE) difundió la renuncia de la consejera presidenta, Guadalupe Taddei Zavala, ayer domingo, para luego borrar el comunicado oficial donde afirmaban que la renuncia sería presentada a partir de hoy a la Cámara de Diputados.

"Después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana (hoy lunes), 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa Soberanía me confirió en abril de 2023 como consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral".

En un mensaje circulado por el propio instituto -después de haber borrado el primero- Taddei aseguró que su decisión "responde a la convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional", en el marco del Proceso Electoral Federal 2026-2027.

Conflictos

Las irregularidades abarcan varios escándalos, entrega de contratos a modo, incumplimiento de obligaciones contractuales que derivan en pérdidas para el Instituto y proveedores familiares a sus colaboradores o relacionados directamente con ella de manera personal.

El jueves, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció que iniciará una investigación, pues posee suficientes indicios de corrupción y malos manejos de los recursos del Instituto.

Guadalupe Taddei también afirmó que la decisión la tomó "con serenidad y dignidad, con la tranquilidad de haber dedicado 33 años de vida al servicio electoral de México y con la convicción de que la institución continuará cumpliendo con sus responsabilidades constitucionales".

"Las personas cumplimos ciclos. Las instituciones permanecen. La democracia mexicana debe seguir adelante", señaló Taddei.

Víctima de campaña neofascista: Noroña

El senador de Morena, Gerardo Fernández Noroña, salió en defensa de Guadalupe Taddei Zavala, a quien considera víctima de una "campaña ruin" orquestada por la derecha y el neofascismo para desprestigiarla y debilitar al órgano electoral, a siete meses de las elecciones de 2027.

En su video charla en redes sociales, aseguró que el trabajo de la expresidenta al frente del INE ha sido "impecable", pero sectores de la derecha, incluidos algunos consejeros electorales, se han sumado a la ofensiva en su contra.

"O sea, no hay casualidades. Salió de Latinus una investigación, el video este que están sacando del hijo en París, todo armadísimo, armadísimo, armadísimo, y siguen sin demostrarle que ella esté participando en un asunto de corrupción, o sea, beneficiaria en el patrimonio en alguna manera. Y toda la derecha y algunos la derecha, toda. ¿Pues cómo? O sea, yo digo, eso no huele bien, no huele bien".

Fernández Noroña dijo desconocer "las minucias" dentro del INE, pero afirmó que desde un principio Guadalupe Taddei ha batallado con un sector de consejeros que quieren decidir espacios como cuotas. Además, aseguró que los medios de comunicación son partícipes de esta campaña contra ella.

"Los medios te hacen pedazos y la ambición ahí dentro, manejada. Hay gente muy ambiciosa en el Consejo del INE, consejerías muy ambiciosas, que quisieran esa presidencia y que no la obtendrán, porque en el escenario que la derecha quiere, si tuvieras que elegir una nueva presidencia, lo haría la Cámara por dos tercios, y bajo ninguna circunstancia lo haría sobre las consejerías que ya están, yo creo. Pero imagínense la desestabilización que mete eso en este momento", señaló.

Fiel a su costumbre, el legislador morenista arremetió contra el periodista Carlos Loret de Mola, a quien cuestionó por qué no dice nada de la corrupción del presidente del RI, Alejandro Moreno.

INE debe conducirse con pleno respeto a la ley

Tras pronunciarse en favor de que Taddei dé "un paso a un lado", el senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara anunció que mañana martes presentará ante el pleno del Senado un punto de acuerdo para analizar qué acciones se pueden tomar ante la pretensión de la funcionaria electoral de mantenerse en su cargo pese a los señalamientos en su contra.

En redes sociales, Huerta Ladrón de Guevara, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, Primera, del Senado, advirtió que las instituciones electorales deben conducirse con transparencia, imparcialidad y pleno respeto a la ley.

"Ante los señalamientos de un presunto conflicto de intereses en el INE, considero que lo más conveniente sería que se diera un paso a un lado, permitiendo que las autoridades competentes actúen conforme a derecho. Como senador de Morena, estoy convencido de que debemos cuidar la credibilidad y la confianza ciudadana en nuestras instituciones", enfatizó.

El legislador veracruzano subrayó que la fortaleza de nuestra democracia debe estar por encima de cualquier interés personal.