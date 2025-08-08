INE está abierto al diálogo para reforma electoral

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, señaló que buscarán un diálogo con la comisión presidencial, así como la comisión legislativa para la redacción de la reforma electoral.

En conferencia de prensa, afirmó que buscar un acercamiento a estas comisiones no afecta la autonomía ni la independencia del instituto.

“El Instituto Nacional Electoral tiene una voz acreditada en la parte técnica, en la parte organizativa, conoce el territorio, conoce los vaivenes en las coordinaciones que tenemos en cada una de las entidades; tenemos una sana relación con los gobiernos estatales, con las áreas de seguridad, que son luego las puertas que tenemos para la instalación de casillas, es decir, hay voz que se debe de atender”, subrayó.

Sostuvo que un irreductible es la participación ciudadana en la conformación de las mesas de casilla, porque es algo a lo que el país “no puede renunciar”.

“La responsabilidad del instituto no es para un lado o para otro, es para el país, lo que el país ha invertido para tener este instituto hoy sólido, hoy fuerte, que es capaz de demostrar fortaleza en sacar adelante un proceso como el que se realizó, con los bemoles que tenga los resultados obtenidos, yo creo que es algo que hay que sostener, valorar en su justa dimensión”, apuntó la consejera.

Afirmó que sí buscarán a Pablo Gómez, quien encabeza la comisión presidencial para la reforma electoral, para conocer el programa de trabajo y poder participar e incidir en la toma de decisiones.

Elección de 2027

Por otra parte, la consejera presidenta del INE planteó revisar la operatividad de los procesos electorales de 2027, donde concurren la renovación de la Cámara de Diputados, gubernaturas, pero también la otra mitad de la judicial, por lo que sugirió que podría hacerse con tres meses de diferencia.

Señaló que en la reforma electoral se deberían abordar pendientes como la concurrencia de estos procesos electorales, incluso la reducción de costos, pues entre menos funcionarios se requieran los recursos disminuyen.

“Si lo hacemos el del judicial un poquito más adelante, octubre-noviembre, el material que normalmente el instituto recupera podrá ser utilizado; pero también hay que valorar el modelo operativo con el que hemos venido trabajando en la instalación de casillas con máximo 750 electores, contra el de la instalación de casillas con el del judicial”, expuso en conferencia.

Nuevo modelo de credencial

Así también, el Consejo General del INE aprobó un nuevo modelo de credencial para votar, en el que actualiza los elementos de seguridad y tecnológicos de este instrumento de identificación.

El consejero Arturo Castillo, presidente de la Comisión del Registro Federal de Electores, señaló que está en proceso la licitación y las nuevas credenciales se producirán hasta junio de 2026.

“Se identificaron diversas alternativas tecnológicas para actualizar los elementos y mecanismos de control y seguridad de la credencial de elector, tales como incluir recuadros con microtexto y elementos ópticamente variables, reemplazar las tintas de seguridad visibles e invisibles con tintas termocromáticas, termorreactivas o infrarrojas; un diseño de seguridad de alta resolución, inclusión de una fotografía digital en el reverso de la credencial y la incorporación de un elemento táctil que facilite la identificación de la credencial para personas con debilidad visual”, explicó.

Además, se mantienen los códigos de barra tradicionales, así como los códigos bidimensionales QR de alta densidad para el almacenamiento y acceso rápido a los datos de la credencial para poder verificar su autenticidad de manera rápida.