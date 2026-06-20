INE exonera a hermano de Andrés Manuel López

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) desechó el procedimiento sancionador iniciado en contra Martín López Obrador, hermano del expresidente de México Andrés Manuel López Obrador, al concluir que no se acreditó el uso de recursos ilícitos en las elecciones de 2018.

La autoridad electoral declaró infundadas las quejas presentadas por los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), al determinar que no existían pruebas suficientes para demostrar que Martín López Obrador se hubiera beneficiado con dinero de procedencia ilegal.

La resolución también eximió de sanciones a David León Romero y al partido Morena, derivado de la denuncia interpuesta por ambas fuerzas políticas.

El proyecto presentado por el consejero Uuc-kib Espadas fue aprobado en lo general por unanimidad de los consejeros. El argumento para desechar el procedimiento administrativo sancionador fue que nunca se demostró la certeza de que Martín López se benefició con recursos de procedencia ilícita.