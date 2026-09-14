INE garantizará proceso electoral: Higinio Martínez

El presidente del Senado, Higinio Martínez Miranda, aseguró que el Instituto Nacional Electoral (INE) garantizará que el proceso electoral se desarrolle conforme al marco legal establecido y que sean los ciudadanos, con su voto libre, los que decidan quiénes serán sus próximas gobernadoras o gobernadores, alcaldes y legisladores federales y locales.

El senador subrayó que más allá de señalamientos, acusaciones o declaraciones, serán los mejores candidatos los que generen confianza en la ciudadanía y reciban el respaldo en las urnas.

Higinio Martínez sostuvo que el instituto es un órgano independiente y no hay forma de que, como antes, algún partido político puede incidir en la organización del proceso electoral para influir en los resultados de los comicios.

El presidente de la Mesa Directiva aseguró que los senadores tienen un compromiso muy claro con el trabajo legislativo, que está bien definido el calendario de sesiones y las actividades de las comisiones, por lo que “no vamos a descuidar este trabajo”.