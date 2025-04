INE lanza campaña de voto con Evangelion

El Instituto Nacional Electoral (INE) sorprendió a los usuarios de TikTok al utilizar una referencia al icónico anime Evangelion para alentar a los jóvenes a votar en las próximas elecciones judiciales.

La estrategia rápidamente se volvió viral y abrió un debate sobre las nuevas formas de comunicación política.

Apuesta por los jóvenes

La jornada electoral del próximo 1 de junio está cada vez más cerca, y el Instituto Nacional Electoral (INE) decidió apostar por un enfoque diferente para promover la participación ciudadana, especialmente entre los votantes más jóvenes.

El pasado 27 de abril, la cuenta oficial de TikTok del INE publicó un video que no tardó en captar la atención: un patito de hule protagoniza una versión adaptada de la famosa intro del anime Neon Genesis Evangelion, mientras en la descripción se lee el mensaje: “Que la elección del poder judicial no sea una duda existencial estilo #Evangelion. Este primero de junio no te hagas pato y vota”.

La creatividad del material no pasó desapercibida. En cuestión de horas, el video superó 1.9 millones de reproducciones y generó más de 300 mil interacciones entre reacciones y comentarios, provocando un sinfín de respuestas que mezclaban sorpresa, humor y aprobación.

Más allá del éxito viral, el video también abrió conversaciones sobre cómo las instituciones deben actualizar sus formas de comunicación para estar en sintonía con los cambios culturales y tecnológicos.

Sitio para denunciar candidaturas

Así también, el INE habilitó el micrositio para recibir denuncias contra candidaturas al Poder Judicial que hayan incumplido con la 8 de 8 contra la violencia y por tanto, estén impedidos de ocupar un cargo público.

Las organizaciones o personas interesadas pueden mandar sus denuncias al sitio https://8de8-contra-la-violencia-de-genero.ine.mx/

Pese a que el sitio debía habilitarse a partir del 25 de abril, fue hasta este lunes 28 cuando se lanzó la página, dentro del sitio web del instituto.

El INE, por medio de un grupo interdisciplinario, analizará las denuncias y emitirá un dictamen el 15 de junio, previo a la declaración de validez de los resultados de la elección.