INE no ha emitido postura sobre Plan B

Siete de los once consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) aclararon que, hasta la fecha, no han emitido observaciones ni propuestas respecto al denominado Plan B en materia electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En un comunicado suscrito por siete consejerías, se detalló que diversos medios de comunicación han referido a la supuesta entrega de un documento atribuido al órgano electoral.

Aclaración

“Desconocemos por completo su origen, contenido y las circunstancias de su presunta entrega, por lo que dicho material no refleja ni representa una posición institucional”, indicaron los consejeros.

En ese sentido, refrendaron su apertura al diálogo y disposición para aportar la experiencia técnica en la eventual reforma en materia electoral.

“En consecuencia, atenderemos cualquier requerimiento o llamado que se nos formule por las vías institucionales correspondientes”, dijeron. El comunicado fue firmado por:

- Consejero Arturo Castillo Loza

- Consejera Carla A. Humphrey Jordan

- Consejero Martín Faz Mora

- Consejera Rita Bell López Vences

- Consejero Jaime Rivera Velázquez

- Consejera Dania Ravel Cuevas

- Consejera B. Claudia Zavala Pérez

Taddei va por exponer puntos de vista

La consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, solicitó en días anteriores ser escuchada en el Senado para exponer sus puntos de vista sobre el Plan B propuesto por el Ejecutivo.

Sin embargo, la sesión programada para el pasado lunes en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores fue reprogramada para el martes.

Tras esto, en sus redes sociales, Dania Ravel afirmó que al interior del INE no se ha elaborado, discutido ni consensuado documento alguno que contenga aportaciones o sugerencias a dicha iniciativa.

“Estoy convencida de que cualquier reforma electoral debe construirse con diálogo, análisis riguroso y sustento técnico. Reiteramos nuestra disposición para aportar la experiencia acumulada a lo largo de más de 35 años, siempre desde la colegialidad y con total transparencia”, mencionó.